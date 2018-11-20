Emniyet Genel Müdürü: TOMA sayısını yüzde 77 artırdık

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, kısa adı TOMA olan toplumsal olaylara müdahale aracı sayısının yüzde 77, zırhlı müdahale araçlarının sayısının yüzde 60 artırıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, çevik kuvvet ekiplerinin kullandığı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sayısının yüzde 77, Zırhlı müdahale araçlarının yüzde 60, zırhlı personel taşıyıcı araçlarının ise yüzde 87 arttırıldığını açıkladı.

Çevik Kuvvet ve Spor Güvenliği Şube Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısı, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Burada bir konuşma yapan Celal Uzunkaya, çevik kuvvet ekiplerinin kullandığı TOMA sayısında yüzde 77'lik artış sağladıklarını belirterek, "Zırhlı müdahale araçlarında yüzde 60'lık, zırhlı personel taşıyıcı araçlarında ise yüzde 87'lik artış sağladık. Ankara, İzmir ve Antalya emniyet müdürlüklerinde görev yapan atlı polis grup amirliklerine İstanbul ve Kayseri'yi de ekledik. 12 ilde 86 idareci ve 42 görev köpeğiyle de hem asayiş hem de terör konularında görev yapmakta" dedi.

İŞLEM YAPILAN TARAFTAR SAYISI ARTTI

Spor müsabakalarının güvenliğine ilişkin sosyal medyada yaptıkları çalışmalar sonucu 2017-2018 sezonunda 2 bin 462 paylaşım hakkında işlem yaptıklarını anlatan Celal Uzunkaya, bu yıl ise 513 paylaşıma işlem yapıldığını vurguladı. Spor müsabakalarında izleyici sayısının her geçen yıl arttığını belirten Celal Uzunkaya, "2018- 2019 sezonunun ilk 12 haftasında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılan taraftar sayısı 2017-2018 sezonunun aynı dönemine göre yüzde 4 civarında arttı ve 1253'den 1299'a çıktı. Aynı dönem seyirci sayısı da 2 milyon 690 binden 2 milyon 900 bine çıktı" diye konuştu.