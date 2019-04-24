Emniyet Genel Müdürü: Gözü dönmüş binin üzerinde insan vardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıdan sonra sığındığı evden çıkarken şapka ve parka giymesini öneren Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 'Kılıçdaroğlu, bulunduğu evden dışarı çıkış esnasında, evin çıkış kapısının tam karşısında ve her iki alanda bulunan son derece agresif ve gözü dönmüş yüzlerce, belki binin üstünde insan arasından birilerinin taş veya başka tehlikeli bir cisim atma mesafesindeydi' dedi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sığındığı evden çıkarken neden şapka ve parka giymesi önerisinde bulunduğunu açıkladı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Uzunkaya, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bulunduğu evden dışarı çıkış esnasında, evin çıkış kapısının tam karşısında ve her iki alanda bulunan son derece agresif ve gözü dönmüş yüzlerce, belki binin üstünde insan arasından birilerinin taş veya başka tehlikeli bir cisim atma mesafesindeydi. Bu yüzden sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun evden çıkışı esnasında riske edilmemesi, herhangi bir taş ya da başka bir cismin zarar vermemesi amacına matuf bir öneri olarak kendisine kibarca şapka takmasını önerdim" derken, "Sayın Kılıçdaroğlu da teşekkür ederek bu öneriyi kabul etmedi. Olay tamamen bundan ibarettir. Amacımız tamamen Sayın Genel Başkanın en küçük bir zarar görmemesi içindi. Bu öneri bir güvenlik zafiyeti anlamına gelmeyeceği gibi aksine korunmak istenen kişiye gösterilen bir ihtimamın da gereğidir. Ben de zaten tamamen bu amaçla önermiştim" ifadelerini kullandı.