Emlak komisyonlarına sınır getirildi

'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre emlak sektöründe alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, sözleşmede yer alan satış bedelinin KDV hariç yüzde 4'ünden fazla olamayacak.

Ev alırken, satarken ya da kiralarken ödenen emlak komisyonu oranı değişti.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile emlak komisyonuna resmen sınırlama geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamayacak. Alıcı ve satıcı yüzde 2-2 şeklinde ödeme yapacak. Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli ise, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak.