Emine Erdoğan’a ödülü kim verdi?

Emine Erdoğan’a ödül veren kurumun adı World Humanitarian Forum. Limited şirket statüsünde. Şirketin kurucusu Mustafa Cingöz, Erdoğanların aile dostu olarak biliniyor.

Bazı yayın organlarında "Emine Erdoğan'a Avrupa'dan ödül" başlıkları ile servis edilen ve canlı yayınlanan ödülü veren “World Humanitarian Limited” adlı şirketin kurucusunun Erdoğan'ın aile dostu Mustafa Cingöz olduğu iddia edildi. Ödül İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı aldığı gün verilmiş, yandaş kanallar İmamoğlu yerine Emine Erdoğan’a ödül törenini vermişti.

Emine Erdoğan’a ödül veren kurumun adı World Humanitarian Forum. Limited şirket statüsünde. Şirketin kurucusu Mustafa Cingöz, Erdoğanların aile dostu olarak biliniyor.

World Humanitarian Forum, "dünyada insani yardımlara ilham verici" çalışmalarından dolayı Emine Erdoğan’a “Fark Yaratan” ödülü vermişti. Emine Erdoğan'ın ödüle layık görülmesinin sebebi olarak da Türkiye'nin TİKA, AFAD ve Türk Kızılay gibi kurumları aracılığıyla yaptığı yardım çalışmaları gösterildi. Bu kurumların Emine Erdoğan’la hiçbir bağlantısı bulunmuyor.

Bu ödül daha önceki yıllarda, Alwaleed Philanthropies Genel Sekreteri Prenses Lamia Al Saud ve Katar Dışişleri Bakanı Al Thani gibi isimlere verilmişti.