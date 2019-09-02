Emine Erdoğan Salda'yı gezdi: Halkımızın mutmain olmasını tavsiye ediyorum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Salda Gölü'nü gezen Emine Erdoğan, 'Bakanımıza güveniyorum ve kendisini tebrik ediyorum' dedi. Göle pelikan da bırakan Erdoğan, 'Gerçekten görünce mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum' diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak Burdur'daki Salda Gölü'nü ziyaret etti.

Gölün kıyısında oluşturulan alanda Salda Gölü'nün çevre düzenlemesi fotoğraflarını inceleyen Erdoğan, Bakan Kurum ile Lifinia Doğa Proje ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne geçti. Merkezde bir süredir tedavi altında olan pelikanın sağlık durumu hakkında bilgi alan ve dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in de kendisine eşlik ettiği Erdoğan, daha sonra pelikanı göle bıraktı.

'HALKIMIZIN MUTMAİN OLMASINI TAVSİYE EDİYORUM'

Gazetecilere açıklamalarda bulunan ve Salda Gölü'nü ilk kez gördüğünü söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Herkese gelip Salda Gölü'nü görmesini tavsiye ediyorum. Bize ilk söylendiğinde böyle şeyler anlatılmadı. 'Burası bakanlık eliyle kötü bir hale getirilecek.' dediler. Ben de Bakanıma bunu bildirdim. Dedi ki, 'Asla böyle bir şey yok. İsterseniz sizi davet ediyorum. Salda Gölü'ne gelin birlikte gezelim. Önceki ve sonraki halini size göstermek istiyorum.' dedi. Gerçekten görünce mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi, gerçekten çok güzel bir girişim."

'BAKANIMIZA GÜVENİYORUM'

Gölle ilgili yapılan bilgilendirmeden tatmin olduğunu ve Bakan Kurum'a güvendiğini belirten Erdoğan, "Park alanı gerekirse daha da geriye çekilebilir. Halkımız buraya geldiği zaman arabalarını artık gölün dibine kadar çekmeyecekler. İhtiyaçlarını giderebilecekleri, yemek yiyebilecekleri belki ufak bir restoran, duş alabilecekleri modern yerler olabilir. Ancak tabii ki buraya zarar vermeden ve görüntüyü bozmadan tahta veya taştan basit yerler olacağı bilgisi verildi. Bakanımıza güveniyorum ve kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ayrıca ilk defa bir pelikana dokunduğunu anlatan Erdoğan, "Ne kadar güzel bir hayvan. Buranın bu güzelliğini de keşfetmiş olduk. Pelikanları görmek isteyenler de Salda'ya gelebilir" dedi.

'İMAR HAREKETLERİNİ TAKİP EDİYORUZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Salda Gölü'ndeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurum yapılaşmaya izin vermeyeceklerini iddia ederek şunları söyledi:

"14 Mart 2019 tarihinde sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Salda bölgesinde, 44 kilometrekare olan göl yüzeyini biz 7 kat artırarak 295 kilometrekare alanı bir özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Yine daha önce 5 bin 998 hektar olan sit alanımızı yaklaşık 1,5 kat artırarak 8 bin 500 hektara çıkardık. Amacımız bu bölgede yapılaşmaya hiçbir şekilde müsaade etmemek. O yüzden çevre koruma bölgesini geniş bir alanda ilan ettik. Bu alandaki tüm imar hareketini de takip ediyor olacağız."

Kurum, düzenleme yapıldıktan sonra beyaz kumsal alanında kıyı ile kenar arasındaki yaklaşık 600 metrede hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade edilmediğini söyledi. Hiçbir aracın bu bölgeye giremediğini belirten Kurum, "Yapacağımız proje kapsamında bu yapıların dışında herhangi bir yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir şekilde burayı betonlaştırmayacağız, asfaltlaştırmayacağız" diye iddia etti.

