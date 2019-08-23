Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, boşandığı Emine Bulut'u 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde öldüren Fedai Baran hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak insan öldürme' suçundan iddianame düzenledi.

Kırıkkale'de, 4 yıl önce boşandığı Emine Bulut'u, 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Baran (43), tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Baran'ın emniyetteki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dediği belirtildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı Baran hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteyerek, "canavarca hisle tasarlayarak insan öldürme" suçundan iddianame düzenledi.

Öte yandan cinayetle ilgili sosyal medyada ve medya kuruluşlarında yer alan görüntülere ilişkin de yayın yasağı getirildi.

