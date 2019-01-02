EMEP ve ÖDP'den Yüksek Seçim Kurulu kararına itiraz

YSK'nin seçimlere katılacak partiler listesinde yer almayan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ve Emek Partisi (EMEP) karara itiraz edeceklerini bildirdi.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ve Emek Partisi (EMEP), YSK tarafından açıklanan seçime katılabilecek partiler listesinde yer almamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖDP’den yapılan açıklamada, YSK tarafından belirlenen örgütlenme koşullarını sağlandığı vurgulanırken karara itiraz edileceği belirtildi. EMEP’ten yapılan açıklamada ise, “YSK’yi aldığı yanlış kararı düzeltmeye çağırıyoruz” denildi.

ÖDP Merkez Yürütme Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada “YSK tarafından açıklanan seçimlere katılacak Partiler listesinde Partimiz yer almamıştır. Partimiz, YSK tarafından belirlenen örgütlenme koşullarını sağlamıştır. Bu nedenle karara itiraz hakkımızı kullanacağız” denildi.

EMEP GENEL BAŞKANI: YSK, KARARINI DERHAL DÜZELTMELİ

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçimlere girecek siyasi partiler listesine tepki gösterdi. Gürkan, "YSK, kararını derhal düzeltmelidir" dedi.

EMEP'ten yapılan Selma Gürkan imzalı açıklamada şöyle denildi:

"Seçime girme yeterliliğini kazanmak üzere gerekli sayıda teşkilatlanma çalışmalarını sonuçlandırarak örgütlülüğünü tamamlayan partimiz yine YSK engeline takılmıştır. Yüksek Seçim Kurulu Yargıtay kayıtlarını esas almamış, partimizi seçime girecek partiler içerisinde saymamıştır. Yargıtay kayıtlarında seçime girme yeterliliği olduğu halde bu kararı alan YSK’nın tutumu objektiflikten uzak, tamamen keyfiyete dayalı, antidemokratik bir karardır.

Tek adam yönetiminin bütün kurumlarda örgütlendiği ve egemen olduğu dikkate alındığında zaten YSK’nın tarafsızlığı ve objektifliği tartışılırken bu kararla kurumsal olarak meşruiyetlerini bir kez daha tartışılır hale getirmişlerdir.

Partimiz, gerekli itirazlarını bilgi ve belgeleriyle yapacaktır ve YSK’nın keyfiyetle aldığı yok sayma kararını asla kabul etmeyecek, siyaset hakkının gasp etmesine izin vermeyecektir.

Siyasi partiler yasasının antidemokratik hükümlerine rağmen partimizin seçime girmek için gerekli koşulları yerine getirdiğini bir kez daha vurguluyor, YSK’yı aldığı yanlış kararı düzeltmeye çağırıyoruz."