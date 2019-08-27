Emekliliğini isteyen general konuştu: Kaçıyormuşuz gibi bir izlenim verilmek isteniyor

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından istifasını veren 5 generalden biri olan Ahmet Ercan Çorbacı, 'Sanki, terörle mücadeleden kaçıyormuşuz gibi bir izlenim verilmek isteniyor. Bu bize yapılan büyük haksızlık olur' açıklamasında bulundu.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından istifasını veren 5 generalden biri olan Ahmet Ercan Çorbacı, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu. Çorbacı, "Terörle mücadeleden kaçıyormuşuz gibi bir izlenim verilmek isteniyor" diye konuştu. Öztürk, iddialara ilişkin görüştüğü Çorbacı'nın sözlerini şu şekilde aktardı: "Göreve karşı tepki olmaz. Sonuçta biz askeriz. Bu görevlerde de kendimizi ispatlamışızdır. Sanki, terörle mücadeleden kaçıyormuşuz gibi bir izlenim verilmek isteniyor. Bu bize yapılan büyük haksızlık olur. Teğmen rütbesiyle Kayseri Komando Tugayı'nda başladığım terörle mücadele görevimi bugüne kadar hep dağda sürdürdüm. Görevimi, daha önce birlikte çalıştığımız Ertuğrul Erbakan'a devrediyorum.”