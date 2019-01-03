‘Emekliler yüzde 6 kayıpta’

Emekli-Sen son açıklanan verilerle, emekli ile dul ve yetimlerinin 2019 yılının ilk altı ayı için kayıplarının yüzde 6 olduğunu açıkladı.

DİSK’e bağlı Emekli-Sen’den yapılan açıklamada, enflasyonun yılın son iki ayında düşürülmüş gösterilmesinin tesadüf olmadığı belirtildi.

“Bu yıllardır, kapalı kapılar ardında yazılan bir senaryonun yeniden sahneye konmasından başka bir şey değildir” denilen açıklamada, yaz aylarında rekor kıran enflasyonun Kasım ve Aralık aylarında düşük gösterilmesiyle emeklilere Ocak ve Temmuz aylarında verilen maaş artışının aşağı çekildiği ifade edildi.

Açıklamada “Temmuz 2018’de verilen yüzde 9,17 artış ile bugün verilecek olan yüzde 10,20 artışın toplam karşılığı yuvarlak olarak, yüzde 20’dir. Buna göre, 12,5 milyon emekli ile emekli dul ve yetim, 2019 yılının ilk altı için, yüzde 6 kayıptadır” denildi.

Emekli-Sen’den yapılan açıklamada “Ülkeyi yönetenler ile enflasyonun düştüğünü açıklayan TÜİK’e soruyoruz, enflasyon düştü ise harç ve vergi bedelleri neden yüzde 24, Cumhurbaşkanı ile üst kademe yöneticilerin maaşları yüzde 26 artırıldı” denildi.

Açıklamada “Biz yıllardır bu ülkede, Mayıs Haziran ve Kasım Aralık aylarında enflasyonun düşmüş gösterildiğini, böylece emeklilere Ocak ve Temmuz aylarında verilen maaş artışının aşağı çekildiğini biliyoruz” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu yılbaşında alacağı maaş artışının, en azından yıl içindeki kayıplarını karşılayacağı beklentisi içinde iken, düşmemiş enflasyonun düşmüş gösterilmesi, yılın ikinci yarısında yaşanan ekonomik krizle, önemli oranda gelir kaybı yaşamış ve alım gücü gerilemiş olan milyonlarca emekli ile emekli dul ve yetimin, gelir kaybının katlanarak devam etmesine yol açacaktır.”

