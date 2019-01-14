Emeklikte yaşa takılanlara ilişkin teklif yarın Meclis'te görüşülecek

Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi yarın Meclis gündemine gelecek. AKP teklifi daha önce MHP'nin de desteğiyle reddetmişti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetinin giderilmesi amacıyla hazırladığı Kanun Teklifi, yarın TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Teklifinin yasalaşması halinde, prim gününü ve çalışma yılını tamamlayan herkes, yaşa bakılmaksızın emeklilik hakkını kazanmış olacak.

Prim ve gün sayısını doldurduğu halde, 1999 yılında çıkarılan bir yasa gereği yaşa takılan yurttaşlar, bir süredir yeni bir düzenlemeyle emeklilik haklarının verilmesini talep ediyor.

ERDOĞAN 'YÜK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de dündeme gelen ve AKP ile MHP'nin reddettiği teklife ilişkin, "Dünyanın hiç bir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 48 yaşında emekli olan bir kişi dahi yaklaşık 30 yıl sistemde kalacaktır. Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz. osyal Güvenlik Kurumu'nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi giriyor. Bu teklifin yıllık maliyeti 750 milyar liraya ulaşıyor. Biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı?" demişti.