Emekli ikramiyesinin 146 lirası buharlaştı

Geçen yıl bayramda dağıtılan bin liranın alım gücü bu yıl nisan sonunda 854 liraya düştü, yani ikramiyenin 146 lirası buhar oldu.

AKP'nin geçtiğimiz yıl cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gündeme getirdiği emekli ikramiyesinde yüksek enflasyona rağmen değişikliğe gidilmezken, verilen bin liranın alım gücü geçen yıldan bu yana yaklaşık 150 lira azaldı.

Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün (TÜİK) resmi verileri üzerinden yapılan hesaba göre, geçen yıl ikramiyelerin dağıtıldığı haziran ayından bu yıl nisan sonuna kadar geçen 10 ayda TL enflasyon karşısında yüzde 14.6 oranında eridi. Başka bir deyişle, geçen yıl bayramda dağıtılan bin liranın alım gücü bu yıl nisan sonunda 854 liraya düştü, yani ikramiyenin 146 lirası adeta buhar oldu.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, enflasyon bu şekilde devam ederse 31 Mayıs'ta emekliye ödenen bin liranın alım gücü 840 liraya kadar düşecek.

Geçen yılın haziran fiyatlarıyla bu yıl en son açıklanan nisan fiyatları karşılaştırıldığında bin liranın alım gücünün birkaç ürün hariç hemen hemen tüm ürünlerde ciddi ölçüde düştüğü görülüyor. Geçen yıl haziran ayında ekmeğin kilo fiyatı 4.5 lirayken bu yıl nisan ayında 5.1 liraya yükseldi. Dolayısıyla emekliler bin liralık ikramiyesiyle geçen yıl haziranda 222 kilo (888.8 adet) ekmek alabilirken bu yıl en fazla 196 kilo (784 adet) ekmek alabilecek. Emekli 10 aylık dönemde 26 kilogram, yani 104 adet ekmeğini kaybetti.