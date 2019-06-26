Emekçilerin gündemi: Sağlıkta eşitsizlik

Seçimlerin ardından her yerden 'gündemimize dönelim' sesleri yükseliyor. Egemen sınıflar ana gündemi 'ekonomi' ve 'yapısal reformlar' olarak yansıtadursun, emekçilerin gerçek gündeminde 'sağlıkta eşitsizlikler' yer alıyor.

İstanbul'da tekrarlanan seçimlerin sonuçlanmasının ardından televizyonlarda "gerçek gündeme dönelim" açıklamaları yer alırken, bu gündem maddeleri "yapısal reformlar", "ekonomide yeni düzenlemeler" başlıklarıyla oluşuyor.

Akif Akalın, kaleme aldığı "Biz de gündemimize dönelim mi?" başlıklı blog yazısında, emekçilerin gerçek gündeminin sağlıkta eşitsizlik olduğunu vurguluyor.

SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK BİR KADER Mİ

Akalın, insanların egemen sınıfın ideolojisinin yön verdiği doğrultuda sağlıkta eşitsizlikleri “doğal” karşıladığına veya bireysel “kader” ile açıkladığına dikkat çekiyor. Oysa antik çağlardan beri sağlıkta eşitsizliklerin egemen sınıflar lehine işlediğini hatırlatan Akalın, bunun doğal ve bir "kader" olmasının mümkün olmadığına işaret ediyor.

İŞÇİLER KENDİ GÜNDEMİNE DÖNEBİLİR

Marx ve Engels'le birlikte kendi gündemlerine dönmeyi başarabilen işçilerin Türkiye'de de 1970'lerin sonunda DİSK'in öncülüğünde sağlık gündemi oluşturabilmeyi başardığını hatırlatan Akalın, bunun hâlâ mümkün olduğunu ifade diyor.