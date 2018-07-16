Emekçiler zam beklerken vekillere 'kıyak' düzenlemesi yapıldı

Yurttaşlar rekor kıran enflasyonla birlikte geçim sıkıntısı çekerken, emekli milletvekillerine zam yapıldı. Emeklilik hakkı elde edemeden milletvekilliği süresi dolanların sigorta primini de 4 yıl süreyle TBMM ödeyecek.

Emekçiler zam beklerken, emekli milletvekillerine “kıyak” yapıldı.

Sözcü'nün haberine göre, emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, emekli milletvekillerine zam yapıldığını belirtti. Esen, düzenlemenin getirdiklerini şöyle açıkladı:

“24 Haziran seçimleri öncesinde polis, öğretmen ve hemşire başta olmak üzere çok sayıda kamu personeline (emeklilerine de yansıyacak şekilde) 3.600 ek gösterge verileceği vaat edilmişti.

Kamu personeline yapılmış bu vaatlerin gerçekleştirilmesi beklenirken, emekli aylık artışlarında öncelik milletvekillerine verildi. Buna göre 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 203. maddesiyle kanuna ek yapıldı, bazı maddeleri değiştirildi. Böylece emekli milletvekili aylıklarında 708 TL artış yapıldığı görüldü.

Aynı düzenleme kapsamında; emeklik hakkı elde edemeden süresi dolan eski milletvekillerinin Sosyal Güvenlik primlerinin (sigortalı payı dahil) 4 yıl süre ile TBMM tarafından ödenmesi de kabul edildi.”