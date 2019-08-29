'Elimde liste var, dava açacağım' açıklaması: Ünlüler, eski bakanlar, gazeteciler...

İstanbul seçimlerinin iptali sürecinde neredeyse her gün bir açıklamada bulunan ve 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu' sözleriyle hafızalara kazınan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, şu anda elinde liste olduğunu belirterek bazı isimlere ceza ve tazminat davası açacağını açıkladı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

31 Mart seçimlerinden 23 Haziran seçimleri yapılana kadar geçen süreçte neredeyse her gün yaptığı açıklamalarla gündem olan Yavuz, bazı isimlere dava açmaya hazırlandığını söyledi.

"Sosyal medyada önce iftiralar kurgulandı sonra da haberleştirildi, köşelere aktarıldı ve iddialı bir şekilde bunlar sunuldu. Ben öyle sanmış insanların üzerine gitmeyi doğru bulmuyorum; ama öyle sosyal medya paylaşımları var ki ve öyle açıklamalar var ki eğer ben onları mahkeme ortamına taşımazsam, onlarla ilgili suç duyurusunda bulunmazsam ve gereken hukuki süreçlere tevessül etmezsem kendime de haksızlık ederim, kamuoyuna da haksızlık etmiş olurum" diyen Yavuz, şu an elinde liste olduğunu ve listede bulunanlara ceza ile tazminat davası açacağını söyledi.

Listede ünlü isimler, eski bakanlar ve basın mensuplarının olduğunu belirten Yavuz, "O kadar fazla dava değil. Gerçekten kasti iradi olarak, karalama niyetini düşündüğüm, özellikle onlardan başlayacağım. Çünkü o süreçte ben AK Parti'nin davasını güdüyordum. AK Parti aleyhine gerçekleştirilen birtakım usulsüzlükleri ortaya çıkarıyordum, yolsuzlukları ortaya çıkarıyordum. Biz hazır yolsuzluğu yapmışız, yaptığımız yanımıza kar kalsın, diyen birtakım çevrelerin zoruna gitti bu. Çok kasıtlı bir şekilde üzerimize geldiler, iftiralar attılar" ifadesini kullandı.