Elektrik kesildi, Mardin iki gündür susuz

Mahkemenin MARSU'nun elektriğinin kesilmemesi yönünde idari tedbir kararı vermesine rağmen DEDAŞ, yine kayyumdan kalan borçları gerekçe göstererek, kurumun elektriğini kesti. Mardin'e iki gündür su verilemiyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde HDP yönetimine geçmesinin ardından Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ), kayyum dönemindeki borcu gerekçe göstererek, elektrik kesintilerini sürdürüyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kentin şebeke suyunu temin eden Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MARSU) elektrik borcunu gerekçe gösteren DEDAŞ, Cuma günü elektrikleri kesti. Bunun üzerine belediye Mardin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme DEDAŞ'ın gerçekleştirdiği işlem konusunda "İhtiyati tedbir kararı" vererek, MARSU'ya elektrik verilmesine karar verdi. Mahkeme kararın gerekçesinde ise, kesintinin 850 bin kişiyi ilgilendirmesine ve "Ramazan ayı içinde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceği" ifadesine vurgu yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, kararın ardından MARSU'ya yeniden elektrik vermeye başlayan DEDAŞ, Cuma günü akşam saatlerinde bir kez daha kesintiye gitti. Belediye yetkilileri, DEDAŞ yetkilileriyle yaptıkları görüşmeden de sonuç alamadı. DEDAŞ, belediyeden yaklaşık 15 milyonluk kalan borç bakiyesinin ödenmesini isterken, belediye ise mahkeme kararına uyulmasını istedi.

Belediye yetkilileri kesintiler nedeniyle 2 gündür kente su verilemediğini, yurttaşların depolardaki su ile ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. DEDAŞ'ın uygulamasını "hukuksuzluk" olarak değerlendiren yetkililer, "DEDAŞ yargının kararına karşı hile yoluna başvuruyor, kararı yerine getirmeyerek Mardin halkını susuz bırakmakta direniyor" ifadelerini kullandı.



MARSU'nun elektriği geçtiğimiz günlerde de DEDAŞ tarafından kesilmiş, belediye yaptığı görüşmeler sonucunda borcun önemli bir kısmını ödemişti.

