Elektrik, doğalgaz ve GSM işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Fuat Oktay e-Devlet uygulamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yeni sistemle beraber başlayan dönüşümün vatandaşa yansıdığı alanlardan birinin e-devlet olduğunu belirten Oktay, kamunun vatandaşlara, özel sektöre verdiği hizmetlerin çok büyük bir bölümünü e-Devlet'e entegre ettiklerini söylerken, "2019 sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlayacağız. e-Devlet hayata geçtikçe bürokrasi de azalacaktır" dedi.

Oktay, "Vatandaşlarımızın en çok vaktini alan işlemlerden birisi de abonelik işlemleri. Bu konuya özellikle önem veriyoruz. Bir süredir bu alanda önemli bir çalışma yürütüyoruz. Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılmaya başlanacak. Aynı şekilde aboneliklerin sona erdirilmesi de sistem üzerinden yapılacak. Bu konuda mevzuat değişikliklerine ihtiyaç var. Değişikliklerin tamamlanmasıyla bu hizmet verilecek. e-Devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlarımız ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek" ifadelerini kullandı.