Elektrik abonelerine 'kesinti tazminatı' ödenecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son 3 yıllık dönemde 13 dağıtım şirketinin, değişik zamanlarda günlük 12 saati aşan sürelerle bildirimli ya da bildirimsiz kesinti yaptıklarını, kalite yönetmeliğini ihlal ettiklerini belirtti.
Bu şirketler, ihlal nedeniyle kesintiden etkilenen konut abonelerine tazminat ödeyecek.
Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, bu şirketler, ihlal nedeniyle konut abonelerine 50, ticarethanelere 100 TL 'kalite tazminatı' ödeyecek.
EPDK kaynakları, hak sahibi abone sayısına ilişkin bilgi vermedi.