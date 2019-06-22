Elbistan (Akbayır) Kömürlü Termik Santrali projesiyle ilgili itiraz davası kazanıldı

Kahramanmaraş-Elbistan'a yapılması planlanan Elbistan (Akbayır) 400 MW Kömürlü Termik Santrali projesiyle ilgili itiraz davası kazanıldı.

Kahramanmaraş-Elbistan'a yapılması planlanan Elbistan (Akbayır) 400 MW Kömürlü Termik Santrali projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen 29.06.2018 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararının yürütmesi, 18 Haziran tarihli karşı kararla durduruldu.

Kararda "Elbistan (Akbayır) 400 MW TES Entegre Projesine ait ÇED Raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde ÇED olumlu kararının üstün kamu yararı, yöre halkının bireysel menfaatleri, ekoloji ve sürdürülebilirlik açısından yerinde olmadığı kanaatine varıldığının belirtildiği görülmüştür. Santral projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen 29.06.2018 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, aynı Kanun'un 20/A maddesi uyarınca itirazın mümkün olmadığı hususunun taraflara duyurulmasına, 11/06/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Avukat Özgür Çıkın'ın vekilliğini üstlendiği, aralarında bölge köylerde ve Elbistan merkezde yaşayan vatandaşların, Kahramanmaraş Ziraat Mühendisleri Odası, Akbayır Sulama Birliği gibi bazı kurumların da yer aldığı 88 kişilik bir davacı listesi ile, yürütmenin durdurulması kararı verilmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

Yapılması planlanan termik santral projesi, 2016 yılında Diler Enerji Şirketi'nin ÇED raporu almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurmasıyla başlamıştı. Sürecin başından beri, büyük oranda tarım ve hayvancılık yapılan köylerde yaşayan bölge halkının olası tepkilerini bertaraf edebilmek için yüksek miktarda istimlak bedeli ödeneceği söylentisi yayılmıştı. Ancak bölge halkı, yapılan toplantılarda söz konusu projenin yaratacağı etkiler konusunda bilgilendirilmedi.

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) projenin hayata geçmesi halinde yeraltı sularının kuruyacağı ve zehirleneceği gerekçesiyle mahkemeye taşınan itirazı da iptal edilmişti ve ÇED sürecinin önünde herhangi bir engel kalmamıştı.

ÇED olumlu kararının Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 29.06.2018 tarihinde imzalanmasından sonra ise yargı yolu açılmış oldu.