El pençe divan durdu: Valiye AKP'li vekil teftişi...

Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı kutlamaları için Bitlis'e gelen AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Çağatay artık yalnızca AKP milletvekili olan Binali Yıldırım'ın önünde ayakta bekledi.

Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı kutlamaları için Bitlis'e gelen AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Çağatay artık yalnızca AKP milletvekili olan Binali Yıldırım'ın önünde ayakta bekledi.