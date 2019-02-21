El Nusra liderinin Antakya'da tedavi gördüğü iddiasına Türk diplomatik kaynaklardan yalanlama

Rus basını El Nusra lideri Ebu Muhammed el Culani'nin Antakya'da tedavi gördüğünü öne sürmüştü. Türkiye'den diplomatik kaynaklar iddiayı yalanladı.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Türk diplomatik kaynak, Hey'et Tahrir'uş-Şam (el Nusra) lideri Ebu Muhammed el Culani'nin (gerçek ismi Ahmed Hüseyin el-Şara) kafasından ağır yaralanmış halde Antakya hastanesine getirildiğini yalanladı.

Türk kaynak, "19 Şubat'ta bazı basın kuruluşları tarafından yayınlanan haberlerde Culani'nin Suriye'deki bir patlamada yaralandıktan sonra Türkiye'ye getirildiği öne sürüldü. Bu iddia gerçekle bağdaşmıyor" dedi.

Antakya hastanesinden bir kaynak, Suriye'nin İdlib kentinde pazartesi akşamı meydana gelen patlama sonucu kafasından ağır yaralanan bir kişinin Antakya Devlet Hastanesi'ne getirildiğini anlatmıştı.

Kaynak, Culani'nin yoğun bakıma alındığını ve durumun ağır olduğunu da sözlerine eklemişti.