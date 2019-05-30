Ekşi Sözlük'teki 'Şule Çet' başlığına erişim engeli

Üniversite öğrenci Şule Çet'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu olarak yargılanan Çağatay Aksu'nun talebiyle, Ekşi Sözlük'te açılan "Şule Çet" başlığındaki tüm yazılar kaldırıldı.
Mahkeme kararıyla Ekşi Sözlük'teki ilgili başlığa, "Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin Çağatay Aksu'nun talebi üzerine verdiği 29.05.2019 tarihli kararı uyarınca bu başlıkta yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verildi" ifadesi eklendi.
Tecavüzcü katil Çağatay Aksu, ekşi sözlükteki aleyhinde yazılanları yine sildirmiş! @avumuryildirim @peln_soylu @AvukatGebes pic.twitter.com/A6hL8VJ7Rc
— Şule Çet İçin Adalet (@suleicinadalet) 30 Mayıs 2019