Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Saray ziyaretini savundu: İşte sen bu yüzden benim liderimsin baba

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme tepki çekerken, Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babasına destek verdi, 'Artık konumunu kabul etmemiz gereken bir cumhurbaşkanlığı külliyesi var' dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş, buluşma tepki çekmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babasına yönelen eleştirilere sosyal medyadan yanıt verirken, "Cumhurbaşkanını ziyaret etmek düşünülenin aksine sağlam bir duruştur. Halk ben buradayım ve bu işin arkasındayım demektir" dedi.

İmamoğlu, "Mevzubahis saraysa bu saray yapılırken düşünülmesi gereken bir konuydu. Artık konumunu kabul etmemiz gereken bir cumhurbaşkanlığı külliyesi var. Bu külliyeye gitmemek boykot etmek sanıldığının aksine rakibi güçlendirir ferahlatır" ifadelerini kullandı.