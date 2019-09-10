Ekrem İmamoğlu'nun kararına mahkemeden 'durdurma' geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin çalışma gün sayısını 5'ten 2'ye düşürerek AKP'nin eylül toplantılarının 5 gün olmasına ilişkin önerisini oylatmadığı ileri sürülen İmamoğlu'nun uygulamasıyla ilgili mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin çalışma gün sayısını 5'ten 2'ye düşürüp AKP İBB Meclis grubunun, eylülde yapılacak meclis toplantılarının 5 gün boyunca yapılmasına ilişkin teklifini oylatmadığı öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma çıktı.

İmamoğlu'nun uygulamasının telafisi imkansız zararlar doğuracağı iddia edilen kararda, "Dava konusu işlem eylül ayında yapılacak meclis toplantısına ilişkin olması ve toplantıdan önceki aşamaya ilişkin olması sebebiyle telafisi imkansız zararların doğacağı aşikardır. Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat almaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi" denildi.