Ekrem İmamoğlu'ndan yeni atama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeşim Meltem Şişli'yi İBB Genel sekreter yardımcılığına atadı.

İBB Genel Sekreter Yardımcılığına Yeşim Meltem Şişli getirildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Şişli, İBB’nin ilk kadın genel sekreter yardımcısı oldu.

İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği'ne eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut'u atamıştı.

YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ KİMDİR?

Yeşim Meltem Şişli, yaklaşık 27 yıl enerji sektöründe çalıştı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş'den emekli oldu. 2007 yılından itibaren elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde üst yönetici olarak görev yaptı. Şişli, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Ekonomi bölümü mezunu.