Ekrem İmamoğlu'ndan 'Taksim Meydanı' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı'na ilişkin yaptığı açıklamada, 'Taksim ve Beşiktaş meydanlarına dokunmamız gerekiyor, yarışma usulü ile yeni bir proje yaptıracağız' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halk TV canlı yayınında konuşan İmamoğlu "İstanbul'un korunması gereken alanları o kadar çok ki. Ne yazık ki bazen koruma adı altında yok ettiğimiz yerler var. Taksim en öncelikli noktalarımızdan birisi. Taksim’de yapılan bir uygulama var ve kimseyi mutlu etmiyor. Beton yüzeyin oluşması zevk noktasında herkesi mutsuz ediyor. En çok dinlediğim sorunlardan biri" derken, "Herkesin zevk alacağı bir alana dönüştüreceğiz Taksim’i. Elbette ki mevcut imkanlarla. Kesinlikle halk ya da halkın dinamikleri işin içinde olacak. Yarışma usulüyle kurum ve kuruluşların katılımını sağlayacağız. Ayrıca demokratik katılım ile bu projeleri halka soracağız" ifadesini kullandı.

Programda İstanbul’un önceliği simgesel bir anlamda Taksim meydanı olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Beşiktaş meydanı da dokunulması gereken bir yer. Buralar simgesel anlamda bir buluşma, aynı zamanda toplumsal uzlaşma için buluşma yeri" diye konuştu.