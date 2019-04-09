Ekrem İmamoğlu'ndan 'seçimler yenilensin' talebine ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, AKP'nin seçimin yenilenmesi talebine ilişkin, 'Evet, seçimden önce birçok şüphe ile seçime girdiğimiz doğru. Topluma sıfır şüphe mesajları verenler en başta YSK ve AKP'ydi. Ne olduysa seçimi kaybettiler diye her şeyi sorguluyorlar. Suçlu ararken neden aynaya bakmıyorlar, kendileri hakkında suç duyurusunda bulunsunlar' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, yeniden yapılan oy sayımları ve itiraz süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, AKP'nin seçimin yeniden yapılması talebine ilişkin "Seçimden önce birçok şüphe, birçok tereddütle bizim seçime girdiğimiz doğru ama topluma sıfır tereddüt, sıfır şüphe veren kurumları hatırlatayım size önce YSK sonra AK Parti. Bu konuyla ilgili birçok ilde başvuru belgeleri elimizde. Bizim seçim sürecinde yaptığımız tek şey: Duyarlı bir seçim ortamı yapmak. Ne olduysa seçim günü kendilerinin emin olduğu bu süreçten niçin suçluyu ararken aynaya bakmıyorlar anlamış değilim. Aynaya baksınlar kendileri hakkında suç duyurusunda bulunsunlar" dedi.

İmamoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Benim aklımın ucuna bile gelmeyecek hususlarda tespit etme konusunda başarıları var. Biz olaya sadece şöyle bakarız; Vatandaşımız gelmiştir, oyunu atmıştır bunlar da tutanağa geçirilmiştir. Biz sandık görevlilerine dedik ki gelen kişinin kimliğine bak, sayarken dikkat et. Sandık kurulu başkanlarını ve başkan yardımcılarını atıyorlar, kendi parti temsilcileri var. Biz orda azınlığız. Tutanağı tutan onlar, kaybettik diye her şeyi didik didik edelim. Üç beş acemi seçimi kaybetmeyi, kendi koltuklarını kaybetmekten öte görenleri daha tecrübeli kişilerin uyarmasını temenni ediyorum.

Akıl tutulması yaşamasınlar. Bu seçimi sadece biz takip etmiyoruz bütün dünya takip ediyor. 145 yıldır biz demokrasi için mücadele ediyoruz, çok büyük hataları memleket kaldıramaz. Ben aklı selim insanları göreve çağırıyorum. İşin suyunu çıkarmasınlar, bu seçimin sonucu belli. Seçimin sonucunu sokak da kaybetmiş durumda. Maç yaparsınız mızıkçı rakibiniz vardır ya, yani bu saat itibariyle VAR sistemi kabul etti, hakem golü verdi, her iki takımın taraftarı da kabul etti ortada bir iki tane oyuncu mızıkçılık yapıyor.