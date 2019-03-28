Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonucu tahmini

CHP ve İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 'Size bir şey söyleyeyim, aramızda kalsın İstanbul'u kazanıyoruz' iddiasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü'nde bir miting düzenledi.

Kılıçdaroğlu, "Muhtarın beka sorunuyla ne ilgisi var. Muhtar, il genel meclisi üyesi, belediye meclis üyesi, belediye başkanı seçeceğiz. Toplumu kandırarak ve baskı kurarak oy almak istiyorlar ama buna izin vermeyeceğiz. Sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız" derken, İmamoğlu ise, seçilmesi halinde bütün mahallelere eşit hizmet vereceklerini söylerken, "Ben de İstanbul'dan, zaten evim burada sizin gibi denetleyeceğim başkanımı, haberiniz olsun. Çok güzel işler başaracağız, hiç kuşkunuz olmasın. Size bir şey söyleyeyim, aramızda kalsın, kazanıyoruz İstanbul'da" ifadelerini kullandı.