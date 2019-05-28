Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Gündemle alakası yok

Dün Habertürk'e konuk olan Ekrem İmamoğlu, Nagehan Alçı'nın seçim gündemi dışındaki sorularına tepki gösterdi.

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda Nagehan Alçı, Deniz Zeyrek ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, Alçı'nın seçim gündemi dışında sorular sormasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, Dersim sorusuna "Tarihle ilgili program yapın inanın 2-3 saat konuşurum. İnanın ne bu akşamla ilgisi var" derken, benzer bir diğer soruya ise, "Nagehan Hanım, bunlar bir programlık konu. Gündemle uzaktan yakından alakası yok" yanıtını verdi.

Alçı'nın soruları ve İmamoğlu'nun yanıtları şöyle:

ALÇI: PKK derken, Türkiye'nin güvenliği varken, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme kararına ne diyorsunuz?

İMAMOĞLU: Hukukçularıyla görüşmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu kadar tecritle adil olduğunuzu kime söyleyebilirsiniz.

ALÇI: Devletle Abdullah Öcalan'ın görüşmesine olumlu bakar mısınız?

İMAMOĞLU: Benim Kürt meselesi diye bir tanımı doğru bulan birisi değilim. Benim Kürt vatandaşım, hemşehrim, kardeşim var. Türk vatandaşı ne kadar teminatsa bu ülkenin Kürt kökenli vatandaşım, hemşehrim de o kadar teminattır. Ben bu akşam bir evdeydim. Gaziosmanpaşa'da bir evde iftarımı açtım. Çocuğumuzun, sokağımızın meselesi aynı. Devlet bütün süreçleri aklıselim, şeffaf yönetmesi lazım. Devletin bazı işleri vardır. Açılım dendi, Meclis'te insanlar anlatın bize ne yaptığınızı bilmiyoruz dediler.

ALÇI: Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na ciddi destek verdiniz. Kürt ve Alevi katliamı olan Dersim katliamı konusunda ne düşünüyorsunuz?

İMAMOĞLU: Tarihle ilgili program yapın inanın 2-3 saat konuşurum. İnanın ne bu akşamla ilgisi var. Arzu ederseniz ilerleyen günlerde, aylarda otururuz bu hususları görüşmemiz gerekiyorsa birkaç saat tartışırız. Bu işler 1 dakikalık cevaplarla cahil insanların eline fırsat vermek olur. Mesele İstanbul meselesi. Urfalı bir çocuğumuzun İstanbul'a gelip, çöplerden kağıt toplayıp, niçin çöp ayrıştırma makinasına kapılıp ölme meselesidir. Siz başka meselelerden gündem yaratmak olabilir. Benim gündemim Urfalı çocuğun meselesi. 3 milyon Kürt vatandaşımın gündemi adalet ve eşitlik istiyorum demesidir. Bana terörist demesin diyor. HDP'ye oy veriyorum bana niye terörist diyorlar diyor.

ALÇI: Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Osman Kavala gibi davalar var. Anayasa Mahkemesi'nden kararlar çıktı. Bunlarla ilgili ne söylersiniz? 6-7 Ekim olayları ve o süreçte Selahattin Demirtaş çizgisine ne dersiniz?

İMAMOĞLU: Nagehan Hanım, bunlar bir programlık konu. Gündemle uzaktan yakından alakası yok. Gazetecilerin özgürce görevlerini yapmalarını isterim. Bu ülkede fikir suçu diye bir şey olmamasını isterim. Detayını bilmediğim hususta benden hüküm istiyorsunuz. O konulara çalışır konuşuruz. Fikir suçu olmadığı bir Türkiye istiyorum. Hak ve özgürlüklerin kanun yasa temelinde sağlıklı bir şekilde işlendiği bir Türkiye istiyorum. 1 gün önce siyasi iradenin konuşup 2 gün sonrayargının ona göre hareket ettiği bir ülke istemiyorum.