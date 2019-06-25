Ekrem İmamoğlu'ndan 'mazbata' açıklaması

Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbata sürecine ilişkin, 'Bir sorun yok. Herhalde yazılıyordur. Rutin zamanlamayı bekliyoruz. Muhtemelen yarın olur diye ümidimiz var' dedi.

23 Haziran seçimlerinde yeniden İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu mazbata sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir sorun yok. Herhalde yazılıyordur. Rutin zamanlamayı bekliyoruz. Muhtemelen yarın olur diye ümidimiz var. Şu anda bize ulaşan negatif bir durum yok. Bize ulaşmış itiraz yok. Yarını bekliyoruz" dedi.

İmamoğlu, yasal itiraz sürecine dair, "Bugün itiraz süreci bitiyor. İtiraz olabilir. İl seçim reddedebilir. Bilemiyorum o süreçleri. Yarın olması yönünde bekliyoruz. Olursa vatandaşlarımıza da duyuracağız devir teslimi" diye konuştu.