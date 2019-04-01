Ekrem İmamoğlu'ndan 'kazandık' açıklaması

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına ilişkin bir kez daha açıklamada bulundu.

AA'yı kınayan İmamoğlu, "AA'dan sorumlu olan herkesi göreve çağırıyoruz. Türkiye'nin hiçbir kamu kurumu siyasallaşamaz. AA'yı kınıyorum. Gerekli işlemler yapılacak" dedi.

İmamoğlu, sürecin devam ettiğini belirtirken, "Süreç tamamlanana kadar nöbet tutulsun, ilçe seçim kurulları bırakılmasın. 31 bin 186 sandıktan 30 bin 86'sı sistemimize girildi. Girilmeyen 100 sandık var. Bir sandıkta 300 civarı oy var. Yüzde 85 civarında geçerli oy var. Aramızdaki fark 29 bin 408'dir, biz öndeyiz. 4 milyon 155 bin 966 benim oyum, rakibimizin aldığı oy 4 milyon 126 bin" dedi.