Ekrem İmamoğlu'ndan 'FETÖ'cü' haberine yanıt

Sabah gazetesi tarafından hakkında 'FETÖ'ye destek verdi' haberleri yapılan ve hakkında soruşturma olduğu ileri sürülen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Sabah gazetesinde dün hakkında çıkan "CHP İBB adayı FETÖ şüphelisi" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

Ergenekon davaları döneminde bu yapıyla mücadele ettiğini belirten İmamoğlu, "Beylikdüzü'nde şahsımdan para ve ihale isteyen ve bu nedenle hakkında şantaj soruşturması ve muhtelif dava ve soruşturmalar yürütülen iki kişi, ‘kendilerine hakaret ettiğim gerekçesiyle FETÖ'cü olabileceğim' iddiasıyla 2016'da hakkımda şikâyette bulunmuştur. Defalarca savcılığa dilekçe yazmamıza rağmen ne tarafım ifadeye çağrılmış ne de soruşturmanın yürütülmesi bakımından herhangi bir işlem yapılmıştır. Bu süreç içerisinde bu kişiler tarafıma ‘FETÖ'cü' dedikleri için hem ceza almış hem de manevi tazminata mâhkum olmuşlardır. Ayrıca içlerinden bir tanesi FETÖ nedeniyle tutuklanmıştır" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP döneminde kendisine ihale verilen bir kişinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklandığını belirten İmamoğlu, "Belediyece hiçbir şekilde para ödenmediği gibi derhal sözleşmesi feshedilmiş, teminatı Belediyeye gelir olarak kaydedilmiş, yani aksine üstüne para alınmıştır. Üstelik başvurumuzla bu kişi kamu ihalelerinden men edilmiştir. Bu süreçte ihalelerin hukuka uygunluğu hakkında doğal olarak tarafıma soruşturma başlatılmış ve takipsizlikle sonuçlanmıştır" ifadelerini kullandı.