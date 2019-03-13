Ekrem İmamoğlu'ndan 'ezan' yanıtı: Ezanla büyüdüm, defalarca ezan okumuş biriyim...

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Yeni Şafak gazetesinin ezanın ıslıklandığı iddiasına ilişkin sorusuna, 'Ben ezanla büyüdüm, defalarca da ezan okumuş birisiyim. Orada bilinçli bir şekilde ezanın ıslıklanmadığını düşünüyorum' yanıtını verdi. İmamoğlu, Genel Başkanlık sorusunu ise, 'Allah ömür verirse ben süreç içerisinde talepkâr olmayacağım. İnsanlar yön verdiği noktada marifetimin uygun olduğu her sürece hazırım' şeklinde yanıtladı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Yeni Şafak gazetesinden Kemal Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, seçim sürecinde çok sayıda anket yaptırdığını açıklarken, “On yıllık siyasi yaşamımda anketlere hiç bu kadar inanasım olmamıştı. Adaylığımın konuşulduğu günden bu yana 3,5 aylık sürede, 80’e yakın anket yaptırdım. Bu anketlerde önde çıkıyorum" dedi.

EZAN YANITI

Ezanın ıslıklandığı iddiasına ilişkin soruyu yanıtlayan İmamoğlu, “Ben ezanla büyüdüm, defalarca da ezan okumuş birisiyim. Orada bilinçli bir şekilde ezanın ıslıklanmadığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı’nın şikâyetini de görüntüleri de izledim. Buradan yola çıkarak, ezanın kutsallığı üzerinden millete mesaj vermeyi doğru bulmuyorum, çok yanlış" ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

CHP'de popüler olan isimlerin sonra genel başkanlığa oynadığı, kendisinin de böyle yapıp yapmayacağı şeklindeki soruya ise, “Ben siyasi yol haritasının ya da siyasi kariyerin kişisel taleple oluşacağını düşünmüyorum. Kişisel talebe döndüğü andan itibaren kaybetmeye başlarsınız. Şu sürece kadar benim dışımdaki aktörler yol haritamı belirledi. Bazen toplum oldu, bazen partimin kurulları, kişileri oldu. Bundan sonra yol haritamı kendim belirlemem. Allah ömür verirse ben süreç içerisinde talepkâr olmayacağım. İnsanlar yön verdiği noktada marifetimin uygun olduğu her sürece hazırım" yanıtını verdi.