Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Halinize gülüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '13-14 bin farkla kimse kazandım demesin' sözlerine yanıt verdi.

31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Kartal'da açıklamalarda bulundu.

"Bu sefer AA'nın trafosuna kedi girdi. Tam 11 saat veri vermediler. Hepimizin cebindeki paralarla maaş alan Anadolu Ajansı'nda yönetici oldukları oldukları düşünenleri şiddetle tekrar kınıyorum. Ben olsam utancımdan o görevi terk ederdim" diyen İmamoğlu, Erdoğan'ın "13-14 bin farkla kimse kazandım demesin" sözlerine ilişkin ise, "3 bin oyla seçimi kazanmaktan çekinmediniz. Hem de yalan. Şimdi 15 bin oyu küçümsüyorsunuz. Gülüyorum hallerine" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

İsim veriyorum; NTV'yi, Habertürk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum. İş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin.

Şu anda yüzde 95'lere kadar sayımlar bitti. 15 bin 500 kadar bir fark var. Neymiş efedim 15 bin oyla kazanılan seçimi şaibeli olarak tanımlamaya çalışıyorlar. 3 bin oyla seçimi kazanmaktan çekinmediniz. Hem de yalan. Şimdi 15 bin oyu küçümsüyorsunuz. Gülüyorum hallerine. Size Sayın Bahçeli'nin sözünü hatırlatayım. 1 oyla bile seçim kazanılır. 15 bin oyu küçümseyenler, Ak Partili dostlarımında ruhunu incitiyorlar. Ben bütün kollarımla sizi kucaklamaya hazır olduğumu bütün Ak Partili hemşehrilerime duyuruyorum.