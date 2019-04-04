Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'topal ördek' yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'topal ördek' benzetmesine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik "topal ördek" benzetmesine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

"Kastedilen Meclis'teki bir üstünlük ise biz onu aşarız. Önemli olan hizmet değil mi? Öyle bir şeffaflık göstereceğiz ki toplum bile şaşıracak" diyen İmamoğlu, "Onlar görmedikleri şeffaflığı görecek. Ama topal ördek kastında topal veya çolak gibi engelli tariflerini kastediyorlarsa bence bundan çok alınanlar olur. Bakın Avcılar'da iki kolu olmayan pırıl pırıl belediye başkanımız var. Dünyada nice engelli başarılı insanlar var. Yanlış bir tarif yapmış. Topal olmak, engelli olmak bir eksiklik değil" ifadelerini kullandı.