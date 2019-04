Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrı: İstirham ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, yeniden sayım kararlarına ilişkin açıklamada bulunuyor.

31 Mart seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, yeniden sayım kararları sürerken açıklamada bulunuyor.

"Çok net ifade edeyim, biz adalet istiyoruz. 16 milyon insanın vicdanıyla seçilmiş olan, YSK'nın açıkladığı oylarla beraber belli olan sonuçların ardından mazbatamızı istiyoruz" diyen İmamoğlu, YSK'nın süreci hassasiyetle yönetmesini istediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin en güvenilir seçim ülkesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan adına yapılan açıklamalar olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Ne oldu da bu seçim cumhuriyet tarihinin en şaibeli seçimidir dedi AKP'nin genel başkan yardımcısı? Kendi iç hesaplaşmalarıyla ülkeye zarar veriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Zaman kazanılıyor olabilir ama İstanbul'un kaybedecek bir dakikası bile yok" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde bir takım adımlar atılabiliyor, somut tespitlerimiz var. İptal edemedikleri bir takım dijital verilerin iptal edilmesi için çalışıyorlar. Gittiğimiz an bunları paylaşmaya başlayacağız. İspark'ta neler olduğunu biliyoruz. Hata yok mu, var. Bize yapılan hatalar da var. Örneğin Bakırköy'de bir sandıkta oyumuz 177, işlenen 1. Bu hala düzeltilmedi. Bunlardan onlarcası var. Bunlar sonuca tesir edecek hatalar değil. 16 milyon insan adına bu sonuçları takip ediyoruz. Bir ilçenin seçimi yapılmış, 68 oy rakibimiz adına geçersiz oylardan çıkmış, 25 oy bizim adımıza çıkmış, başka bir ilçede bizim adımıza çıkmış. Şu an partimiz ilçe ilçe nöbet tutmak zorunda kalıyor. Yazıktır, günahtır, bir an önce yetkimizi bize verin."