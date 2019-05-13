Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a tepki: Çok üzülüyorum, yazıklar olsun

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın seçimin iptaline ilişkin, 'Çok basit, çünkü çaldılar' demesine Ekrem İmamoğlu'ndan, 'Çok üzülüyorum, yazıklar olsun. Şu mübarek Ramazan ayında bile yalanla ve iftirayla konuşanları Allah’a havale ediyorum' yanıtı geldi.

İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin AKP'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın "Çok basit, çünkü çaldılar" demesine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. İmamoğlu, Yıldırım'ın sosyal medyada kampanyaya dönüştürülen bu açıklamasına, "3, 4 yaşındaki çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yaptırıyorlar. Sakın o çocukları kirletmeyin. Çok üzülüyorum, yazıklar olsun. Şu mübarek Ramazan ayında bile yalanla ve iftirayla konuşanları Allah’a havale ediyorum. Bakan olursun, Başbakan olursun, TBMM Başkanı olursun ama ..." sözleriyle tepki gösterdi.