Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a tepki: Çok üzülüyorum, yazıklar olsun

İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin AKP'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın "Çok basit, çünkü çaldılar" demesine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi.
İmamoğlu, Yıldırım'ın sosyal medyada kampanyaya dönüştürülen bu açıklamasına, "3, 4 yaşındaki çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yaptırıyorlar. Sakın o çocukları kirletmeyin. Çok üzülüyorum, yazıklar olsun. Şu mübarek Ramazan ayında bile yalanla ve iftirayla konuşanları Allah’a havale ediyorum. Bakan olursun, Başbakan olursun, TBMM Başkanı olursun ama ..." sözleriyle tepki gösterdi.