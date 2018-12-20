Ekrem İmamoğlu'ndan 'Binali Yıldırım' açıklaması

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı Binali Yıldırım için 'Adaylıktan vazgeçerse hiç şaşırmayın' sözlerine ilişkin konuştu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, adaylığına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

İmamoğlu açıklamasında, "Göreceksiniz, bu güzel kampanya neticesinde İstanbullunun İstanbul'dan yönetildiği bir kenti hayal ettiği bir süreçle bir bayram havasında güzel bir günde, 1 Nisan'da buluşturacağımdan hiçbir kuşkum yok" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a ilişkin "Adaylıktan vazgeçerse hiç şaşırmayın" sözlerinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Biz anlayış gereği şu an itibariyle rakibimizin kim olduğuna bakmıyoruz. Siyasi rakip kimmiş, kim atanacakmış bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi de önemsemiyoruz. Önemsediğimiz tek şey var İstanbullu hemşehrilerimiz, onların ihtiyaçları ve sorunları. Çözümlerimiz var onları paylaşacağız. Göreceksiniz 3 ay boyunca da rakibimizle ilgilenmeyeceğiz" diye konuştu.

İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisini arayıp aramadığı sorusuna ise, "Sayın Meral Akşener, beni aradılar, kendilerine teşekkür ediyorum. Desteklediklerini ve bu süreçte başarı dileklerini ilettiler. Biz siyaset üstü kucaklaşmanın içinde herkesin olduğunun bilincindeyiz. Bu manada Sayın Akşener’in dün arayıp desteklemesi de çok önemlidir" yanıtını verdi.