Ekrem İmamoğlu'ndan 'anket' açıklaması

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, anket tartışmalarına ilişkin 'Benim hiçbir zaman anketlere bu kadar inanasım gelmemişti' dedi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnanmıyorum" dediği anket sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

“Ben ölçmeyi seven bir insanım. İş hayatımda bile her zaman ölçmeyi severim, buna önem de veririm. Benim anketlere bakışım bu. Bu konuda oldukça deneyimliyim. Anket firmaları konusunda hep bir tartışma olmuştur ama biz hep mağdur tarafında olan bir siyasi hareketiyiz" diyen İmamoğlu, "Benim hiçbir zaman anketlere bu kadar inanasım gelmemişti. Sokakta nasıl bir diyaloğum varsa bugün anket sayfalarından da önüme onlar dökülüyor. Arayış içinde bir toplum var. Bu dediğiniz dip dalga olabilir ama ben onu hissediyorum" iddiasında bulundu.