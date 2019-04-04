Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş anması

2016'da belediye başkanı olduu Beylikdüzü'nde 'Arda Turan Parkı' açan Ekrem İmamoğlu, bugün de Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü nedeniyle 'rahmetle' andı.

31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, ölümünün 22'nci yıldönümü nedeniyle Alparslan Türkeş için bir anma mesajı yayınladı.

İmamoğlu, Twitter hesabından yayınladığı bir mesaj ile Alparslan Türkeş’i andı. Alparslan Türkeş için "Türk siyasi tarihinin en önemli kişiliklerinden" diyen İmamoğlu, "Alparslan Türkeş'i vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.

ARDA TURAN İÇİN PARK DA AÇMIŞTI

İmamoğlu, 2016'da belediye başkanı olduğu Beylikdüzü'nde Arda Turan Parkı açmıştı.

İmamoğlu, açtıkları park hakkında, "Arda Turan, bugün sadece kendisini değil ülkesini ve ulusunu da temsil ediyor. Bu başarıyı yakalamak dünyada her futbolcuya nasip olmaz. Biz de bölgemizde bulunan Arda Turan parkını ona layık hale getirelim istedik. Bu konuda Arda ile görüşerek proje geliştirdik tasarımını birlikte yaptık ve startını verdik. Yakında Beylikdüzü'nde yepyeni ve çok farklı bir konseptle Arda Turan parkı yeni yüzüyle açılacak" demişti.