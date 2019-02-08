Ekrem İmamoğlu'ndan aday tepkisi: Tercih hataları beni derinden üzüyor

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin istifasına ilişkin, 'Biz büyük bir partiyiz, oturur konuşur ve çözeriz' dedi. İmamoğlu, İstanbul'daki ilçe adaylarına ilişkin ise, 'Var olan bazı yerlerdeki tercih hataları beni derinden üzüyor' ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Sekreterliği görevinden İstanbul'daki adaylara tepki gösterdiği için istifa ettiği belirtilen Akif Hamzaçebi'ye ilişkin açıklamada bulundu.

"Parti içerisinde insanlar kendi bireysel kararlarını alabilirler. Görevden geri çekilebilirler, istifa edebilirler, tekrar o görevi geri alırlar" diyen İmamoğlu, "Benim hayat felsefem umuyorum bunu kamuoyuna açık bir deklarasyona döndürmeden kendi kurullarının içerisinde aşabilecekleri bir dille yönetsinler. Zira gönül kırıklıkları olabilir ya da istemedikleri bir tanımlama ve görevlendirme olabilir, bunları insani buluyorum. Ama dediğim gibi bundan sonrasını kamuoyuna mal etmeden, parti içerisinde bir düzenle yönetmenlerini diliyorum. Bu hem sayın Hamzaçebi'nin tecrübesine yakışan, hem de partinin bir üyesi olması tanımına yakışan bir tavır olacağını düşünüyorum. Oturur konuşuruz, biz büyük bir partiyiz, oturur konuşur ve çözeriz" ifadelerini kullandı.

'BAZI TERCİH HATALARI BENİ DERİNDEN ÜZÜYOR'

İstanbul genelinde ilçe başkan adaylığında tek bir kadın adayının olduğunu ilişkin soruya cevap veren İmamoğlu, "Çok üzgünüm, bu gerçekten bu bir siyasi bir tanım değil. Gönlümü kıran, elbette sebepleri partinin tercih sebebi kadınların yeterince sürecin içerisinde var olmaması ki, bazı ilçelerde kadın aday adayı bile yok. Var olan bazı yerlerdeki tercih hataları beni derinden üzüyor. Ama ben arkadaşlarıma ve il başkanlarıma söyledim. Bizzat masada olmak ve kentin oluşumunda ama büyükşehirde ama ilçelerde iki koltuktan birinin kadına verilmesi konusunda çok hassas, çok baskıcı bir süreci işletmeyi il başkanımla görüştüm. Gücüm yettiği kadar ilçe bazında bu sürece dahil olacağım. Maksimum bir başarıyı size göstermeyi ve meclis üyelerimizle bir fotoğraf vermeyi çok arzu ediyorum" diye konuştu.