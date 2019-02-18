Ekrem İmamoğlu TÜSİAD'da: Esas patron her zaman onlar...

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, TÜSİAD'ı ziyaret etti. Adaylığının açıklanmasının ardından Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret eden, sonrasında Kadir Topbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ali Koç'a ziyarette bulunan İmamoğlu, yaptığı ziyaretlerle eleştiri konusu olmuştu.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren İstanbul adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti.

İmamoğlu'nu Beyoğlu'ndaki TÜSİAD Genel Sekreterlik binası önünde TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik karşıladı.

"TÜSİAD, İstanbul'un hangi sorunu ya da çözümü olursa olsun dışında kalmaması gereken, hatta farklı bir modelle çok da içinde olması gerektiğini düşündüğüm kurumlardan bir tanesi" diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

Bu sadece seçim öncesi bir ziyaret değil sadece, yönetmeye talip olduğumuz bu kentin yönetim sürecinde de sürdürülebilir bir ilişkiyi nasıl kuracağımızın bir ön buluşması da diyebiliriz. TÜSİAD gibi bir kurumdan, burada bulunan iş insanlarından hatta ekonomi de yoktan var etmeyi bilen insanlardan, sürdürülebilirlik ve inovasyon açısından birkaç nesildir ekonomiyi, kurumları, kuruluşları çok iyi bilen insanlardan bir kent, hele hele İstanbul faydalanmıyorsa burada bir açık var demektir. Açık niyetimizi, kıymetli kurumumuz TÜSİAD ve sayın başkanla paylaşmaya geldik. İçeriğinde oldukça fazla konumuz var. Vakit el verdikçe bu ön buluşmaya dair konuları kendilerine açacağız ve görüşlerini alacağız. İnanıyorum ki bize yön verecek başlıklar içinden çıkacaktır... Ne kadar gündemimizde büyükşehir belediye seçimi varsa da, İstanbul'un çok yoğun yaşadığı sorunlar var. Bu sorunlar arasında ne yazık ki ekonomi de var. Bu kent ekonomisi, iş dünyasını ilgilendiren ekonomi sorunları da var. Elbette bu başlıklara da girmemiz gerekecektir. Çünkü İstanbul bir dünya kenti, İstanbul her anlamda Türkiye'nin lokomotifi içinde birçok konun da olacağını düşünüyorum.

İmamoğlu'nu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise, "İstanbul sadece Türkiyemizin değil, dünyanın en kıymetli şehirlerinden bir tanesi. Yani Türkiye özelinde baktığımız zaman, İstanbul'u yönetmekle Türkiye'yi yönetmek arasında çok önemli bir bağlantı var gibi gözüküyor. İşin ekonomi bacağından finans bacağına kadar, kültürden sanat bacağına kadar İstanbul'un toplam üretmiş olduğu değer gerçekten Türkiye içinde çok önemli, hatta bölgemiz içinde çok önemli. O bakımdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da bir o kadar değerli bir sorumluluk" dedi.

İMAMOĞLU KİMLERİ ZİYARET ETTİ?

CHP'nin İstanbul adayı patronlar kulübü TÜSİAD dışında yaptığı ziyaretlerle de tartışma konusu olmuştu.

İmamoğlu, adaylığının açıklanmasının hemen ardından Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etmişti.

İmamoğlu daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmiş, "Göreve ilk başladığı yıllardaki, sadece hizmeti değil, o dönemdeki kendi dönemleriyle ilgili ilgi alaka, vatandaşla ilgili iletişim kurmadaki başarılarından bahsettiler. Ben de bunu teyit ettim, o dönem İstanbul'da yaşayan birisi olarak o dönemin şahidiyim. Açıkçası oyunu da istedim. Bana göre en önemli anekdot, ben oyunu istedim bana sadece gülümsedi" demişti.

İmamoğlu, Erdoğan dışında AKP'li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı da ziyaret etmişti.

İmamoğlu'nun seçim sürecinde ziyaret ettiği bir diğer isim Fenerbahçe Başkanı da olan Koç Holding'den Ali Koç olmuştu.