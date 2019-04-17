Ekrem İmamoğlu, Turgut Özal'ın mezarını ziyaret etti

CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Turgut Özal'ın ölüm yıldönümünde Özal'ın mezarını ziyaret etti. İmamoğlu ile Binali Yıldırım burada karşılaşarak el sıkıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Turgut Özal'ın ölüm yıldönümünde Özal'ın mezarını ziyaret etti.

İmamoğlu mezara girerken oradan ayrılan AKP’li rakibi Binali Yıldırım’la el sıkıştı.

İmamoğlu, bir de açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

Kısmet oldu, böyle birgün çalışırken inşaatımızda bir seçim döneminde konvoyun önünde durdum. İlk karşılaşmamız öyle olmuştu. Trabzon'un sahilinde yüzyüze hatırlıyorum. Ruhu şad olsun. 12 Eylül sonrasında yeniden göreve gelme sürecinde mücadele etmiş birisi. Dünyaya farklı bir bakış açısı. Rahmetli Özal siyasetin paradigmalarını değiştiren farklı bir boyut kattı. Bugüne baktığımızda aslında ne yazık ki bazı benzer şeyler yaşıyoruz. Sanki terör bu ülkenin kaderiymiş gibi. Ben rahmetli Özal'ın manevi huzurunda bunu hatırlatmak istiyorum. Menderes'in ve Özal'ın temsilcisiyiz diyorlar. Kabul etmiyorum. Biz doğrularla yol yürümek zorundayız. Biz geçmişteki yanlışlarla değil, doğrularla bu ülkeye yön vermek zorundayız. Bugün bazı vesayetler üzerinden, baskı altında kurumlara yön vererek karar aldırma çabası var.

'BAVULDAN TAVŞAN ÇIKARARAK...'

Bir odada bavulların içinden tavşan çıkararak ne yaparız anlayışıyla milletin iradesini baskı altına alma çabasını görüyoruz. 'Söz milletindir' anlayışıyla, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla geçmişten ders çıkararak yol yürümeyi ders edinmiş durumdayız.