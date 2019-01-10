Ekrem İmamoğlu Saray yolunda: Cumhurbaşkanı İstanbullu, onun da istekleri vardır

Bugün Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Aslında bugünkü ziyaretimizin bir başka kavramı da sayın Cumhurbaşkanı İstanbullu; burada yaşıyor. Dolayısıyla onun da talepleri vardır. Sayın Cumhurbaşkanının da istekleri vardır' dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bugün Saray'da yapacağı görüşmeye ilişkin konuştu.

İmamoğlu, "Aslında bugünkü ziyaretimizin bir başka kavramı da Sayın Cumhurbaşkanı İstanbullu ve burada yaşıyor. Dolayısıyla onun da talepleri vardır. Sayın Cumhurbaşkanının da istekleri vardır 'nasıl bir İstanbul istediği' konusunda. Umarım sadece yerelin konuşulduğu bir süreç yaşarız" dedi.

Sadece yerelin konuşulduğu bir süreç yaşamayı umduğunu belirten İmamoğlu, "Saygılı ve seviyeli bir seçim olur. Başka kavramlar elbette konuşulur, ülkenin gündemidir, ancak bunlar seçime malzeme olmaz" ifadelerini kullandı.