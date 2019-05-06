Ekrem İmamoğlu konuşuyor: Biz bu ülkede kul hakkı yenmesin istiyoruz

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Sultanbeyli'ye söz vermiştim. Ben iftarımı yer sofralarında açarım. İnanıyorum ki Ramazan ayı birleşme, buluşma, kul hakkı yememe ayı. Biz bu ülkede kul hakkı yenmesin istiyoruz' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’ndeki Yaşam Vadisi’nde açıklamalarda bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu güzel ülkenin güzel insanları bu akşam sizlerle beraber olduk. Aslında ramazanın ilk gübü. Orucumuzu açtık dualarımızı ettik.

Bu ülke, millet adına en güzel düşüncelerimizi en güzel duygularımızı yaradana sığınarak dualarımıza sığdırdık.

Sultanbeyli'deydim. Sultanbeyli'ye söz vermiştim. Ben iftarımı yer sofralarında açarım. İnanıyorum ki Ramazan ayı birleşme, buluşma, kul hakkı yememe ayı. Biz bu ülkede kul hakkı yenmesin istiyoruz.

Biz bu ülkede gençlerimiz başka bir ülke hayali kursun istemiyoruz. Ramazan ayında ettiğimiz dualar bunlar. İnsanlara bol bereket diledik. İşsizliğin 5 milyonu aştığı bu çağda işsizliğin sona ermesini istedik. Dualarımız bunlar. Başka ne isteyebiliriz ki.

Ramazan ayı, kucaklaşma ayı. Komşunu hissetme ayı. Biz kucaklaşacağız birlikte. Başladığımız ilk günden itibaren hep kucaklaşmayı anlattık. Bu şehrin 16 milyon insanı vatansever dedik. İstanbul ittifakının oyuna talibiz dedik. Siyasi partiler araç, millete hizmet etmek amaçtır dedik. Bu amaçla yola çıktık.