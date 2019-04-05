Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son oy farkını açıkladı

AKP'nin talebiyle İstanbul'da neredeyse tüm ilçelerdeki geçersiz oylar yeniden sayılırken, Ekrem İmamoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

31 Mart'ta İstanbul seçimlerini kazanan ancak AKP'nin üst üste yaptığı itirazlar nedeniyle mazbatasını alamayan Ekrem İmamoğlu, gelinen son durumu açıkladı.

İmamoğlu, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada İstanbul'da oy farkının 18 bin 871 olduğunu dile getirdi.