Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son oy farkını açıkladı

31 Mart'ta İstanbul seçimlerini kazanan ancak AKP'nin üst üste yaptığı itirazlar nedeniyle mazbatasını alamayan Ekrem İmamoğlu, gelinen son durumu açıkladı.
İmamoğlu, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada İstanbul'da oy farkının 18 bin 871 olduğunu dile getirdi.
Kamuoyunda oluşturulan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve bu sürecin şeffaf ilerlemesi için periyodik olarak YSK resmi sonuçlarını sizinle paylaşacağım. Lütfen bu konudaki paylaşımlarımı veri alınız. pic.twitter.com/4AsovPnAWi
— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 4 Nisan 2019