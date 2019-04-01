Ekrem İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı karşınızda duruyor

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Küçükkaya’nın "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?" sorusuna “İsmail Bey, karşınızda duruyor. Bizim verilerimize göre aramızdaki fark 26 bin 558. Ayrıca YSK’nin verilerinin 99.64’ü girilmiş. Ona göre de 27 bin 371 fark var” yanıtını verdi.

İmamoğlu, Küçükkaya’nın “AK Parti iptal için adımlar atabilirmiş” yönündeki ifadesi üzerine de “İnşallah toplumumuzun kafasını karışacak, bir başka kutsal kurumumuzu daha lekeleyecek bir adım atmazlar. AA sonuç açıklamıyor ama sürekli tweet atıyor” dedi.