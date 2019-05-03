Ekrem İmamoğlu: Farklı duyumlarımız var, KHK şeklinde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro gelirlerine el konulacağına dair haberlere ilişkin, 'Seçimden önce ve seçimden sonra diye bakıyoruz. İzliyoruz, hukuksal süreçleri var. İnceliyoruz, fikrimizi beyan edeceğiz. Farklı duyumlarımız var. KHK şeklinde... Alınan karar hiç de adil bir karar olarak gözükmüyor' diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı için Ankara’da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çamlıca Camii’nin açılışıyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, “Önemli bir açılış, sayın cumhurbaşkanın da katılacağı. Ben bir davet almadım. Davet alsam, programımını ona göre düzenlerdim” dedi.

İmamoğlu, sandık kurulu üyelerinin ifadeye çağrılması konusundaki bir soruyu şöyle yanıtladı: “Hukuki süreç... YSK son sözü söylecek kurum. Son söz çok önemli, Türkiye demokrasi için önemli. Ağır bir yükleri var. Bu yükün artık hafifletilmesi için milletin beklentisini ortaya koyması gerekiyor. Sandık kurulları konusu. Şu an yapılan şey, kendilerini sorgulamaları gibi bir şey oluyor. Çok tedbirli, temkinli izliyoruz. Bunca yıldır verdiği demokrasi mücadelesine katkı sunan, seçimlerin yine en sağlıklı bir şekilde yapıldığı evet bu ülkede seçimler yapılıyor kazanan da koltuğuna oturuyor hissinin sağlamlaştığı bir karar vereceklerdir. Umuyorum ve bekliyorum.”

İmamoğlu, metro gelirlerine el konulacağı iddialarıyla ilgili olarak ise “Seçimden önce ve seçimden sonra diye bakıyoruz. İzliyoruz, hukuksal süreçleri var. İnceliyoruz, fikrimizi beyan edeceğiz. Farklı duyumlarımız var. KHK şeklinde... Alınan karar hiç de adil bir karar olarak gözükmüyor” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, YSK’nin seçimlerin yenilenmesi kararı vermesi durumunda ne yapacağına yönelik bir soruyu ise "Biz yapılmış seçimin üzerine asla başka bir yorum düşünmüyoruz" diye yanıtladı.