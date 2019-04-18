Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşıladı. İmamoğlu göreve başladıktan sonra ilk kez Erdoğan'la bir araya gelmiş oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gittiği bildirdi. Mazbatasını alarak resmen göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşıladı. İmamoğlu göreve başladıktan sonra ilk kez Erdoğan'la bir araya gelmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından özel uçakla Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı karşılama protokolünde Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Uçağı Atatürk Havalimanı'na inen Erdoğan'ı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Kısıklı'daki konutuna gitti. İmamoğlu, bugün, İBB binasında gazetecilerin “Cumhurbaşkanını karşılamaya gidecek misiniz” sorusu üzerine, “Devlet geleneği neyi gerektiriyorsa onu yaparım” demişti.