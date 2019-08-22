Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a gidecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Batman’da katılacağı düğünün öncesinde ve sonrasında Diyarbakır’a uğrayacağı, burada bazı ziyaretlerde bulunmasının planlandığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman’da katılacağı düğünün öncesinde ve sonrasında Diyarbakır’a uğrayacak.

İmamoğlu, 31 Ağustos’ta CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın yeğeninin düğününde nikah şahitliği yapacak. Batman’a Diyarbakır üzerinden geçecek ve İstanbul’a yine Diyarbakır üzerinden dönecek.

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre, İmamoğlu'nun bu süre zarfında kentte bazı ziyaretler gerçekleştirmesi planlanıyor ancak programı henüz netleşmedi.

Diyarbakır’ın da aralarında olduğu 3 HDP’li belediye başkanının görevden alınmasının ardından İmamoğlu’nun yapacağı ziyarette HDP’lilerle temas kurup kurmayacağı yönünde henüz bir bilgi yok.