Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanının beni tebrik etmesinden onur duyarım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Ben mazbatamı aldım artık kişisel işlerin adamı değil. Benim önümde cumhurbaşkanıyla görüşmek için herhangi bir engel yok. Gideceğim talepte bulunacağım görüşeceğim. Cumhurbaşkanının beni tebrik etmesinden onur duyarım' dedi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

"Hukuk üstündür insanlığın nefesidir bence. hukuk olmadan insan nefes alamaz. Adaletin bittiği yerde insanın nefes alamaması gibi. Sokaktaki sokak hayvanından tutun da doğaya karşı insanların birbirine karşı diyaloglarına karşı… Hukuk çok derin bir mesele" diyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişin ise, "Biz Erdoğan’la akraba değiliz. Bir insan göreve geldiğinden itibaren elini sıkmayacağı insan yoktur. Ben mazbatamı aldım artık kişisel işlerin adamı değil. Benim önümde cumhurbaşkanıyla görüşmek için herhangi bir engel yok. Gideceğim talepte bulunacağım görüşeceğim. Cumhurbaşkanının beni tebrik etmesinden onur duyarım" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "İlk işlerimizden birisi öğrencilerin aylık akbilini 50 liraya düşürmek olacak demiştiniz sözünüzü tutacak mısnız?" sorusuna "Derhal, hemen" diye yanıt verdi.

BAŞAKŞEHİR AÇIKLAMASI

"Medipol Başakşehir’e destek olacak mısınız?" sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, "Ben İstanbul’da belediye başkanıyım. Dünyanın en şanslı adamıyım. 1903’te kurulmuş Beşiktaş var, 1905’te kurulmuş Galatasaray var, 1907’de kurulmuş Fenerbahçe var. Öyle işler yaparız ki biz. Benim işim spor kulübü yaratmak değil" dedi.